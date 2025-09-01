    • San Marino. Dal 4 settembre apre l’Ispettorato Micologico – Dipartimento Prevenzione ISS 

    Giovedì 4 settembre riapre l’Ispettorato Micologico – Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la  Sicurezza Sociale, attività svolta dall’Associazione Micologica Sammarinese.  

    Sede dell’Ispettorato saranno gli ambienti del Dipartimento Prevenzione ISS al 4° piano dell’Ospedale  di Stato (palazzina Ex Casa di Riposo), fruibili gratuitamente nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle  14.30 alle 17.30, dal 4 settembre al 27 novembre. 

    L’Ispettorato micologico è a disposizione da anni per tutti i cittadini della Repubblica e non solo,  garantendo una miglior tutela della salute pubblica e stimolando nel contempo una maggiore  sensibilità ecologica.  

    L’Ispettorato micologico offre gratuitamente un servizio di controllo sui funghi raccolti dai cittadini,  grazie alla selezione e certificazione effettuata dagli ispettori micologi per garantire la loro  commestibilità. Oltre a questo, vengono fornite informazioni utili sul riconoscimento delle diverse  specie di funghi, accompagnate da consigli su come consumarli in modo sicuro, con indicazioni sulla  preparazione, cottura, conservazione e quantità raccomandata. Inoltre, il servizio include  suggerimenti sul comportamento da adottare sia durante la raccolta dei funghi che durante la  permanenza nel bosco. 

    Per informazioni si può contattare il numero 0549 994812 negli orari di apertura dell’Ispettorato.

    Ufficio Stampa, 01 settembre 2025

