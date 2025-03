San Marino. Dal 9 marzo all’Università di San Marino micro corsi aperti a tutti per imparare stampa 3D, serigrafia, fotografia e non solo

Via a “Cultura del fare”, fino a maggio e nei fine settimana, insieme ai docenti di Design

Imparare a stampare su carte e tessuti utilizzando strumenti come telai e fogli acetati, a realizzare oggetti in ceramica con le stampanti 3D, oppure fotografare in studio.

Queste le opportunità offerte dai primi quattro appuntamenti dei micro corsi “Cultura del fare”, organizzati dal programma in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e aperti a tutti, nei fine settimana, per condividere le conoscenze ed esperienze dei docenti in iniziative all’incrocio fra artigianato e tecnologia, manualità e progettazione.

Negli spazi della sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano, i partecipanti si confronteranno con le tecniche e i processi che caratterizzano ogni approfondimento fino a realizzare un prodotto finale, che si tratti di una maglietta personalizzata, un particolare oggetto in ceramica oppure una elaborata serie di fotografie.

Via al programma il 9 e 10 marzo con un corso di serigrafia di base per un totale di 12 ore di attività, nel quale verrà affrontato un percorso che partirà dalla conoscenza delle attrezzature coinvolte e passerà fra le altre cose per la realizzazione di una grafica, l’incisione del telaio e la stampa conclusiva.

Due settimane più tardi, sabato 23 marzo, un appuntamento di sei ore sulla ceramica in 3D che inizierà con una panoramica generale per poi passare, fra i vari passaggi, alle caratteristiche degli impasti, allo sviluppo dei volumi e ai settaggi da tenere in considerazione. L’approfondimento verrà replicato domenica 24 marzo.

Il 6 e 7 aprile è previsto inoltre un corso di fotografia still-life diviso in due giornate, nel quale i partecipanti si metteranno alla prova con luci e sfondi preparando un set e utilizzando diverse tecniche e impostazioni.

“Si tratta di un momento molto importante per noi – spiega il direttore del corso di laurea in Design, Riccardo Varini – perché segna un’ulteriore apertura dell’Ateneo nei confronti del territorio e dei suoi cittadini, ma non solo, con una serie di appuntamenti concreti e pragmatici all’insegna del fare, pensati anche per chi parte da zero. Contiamo nell’entusiasmo e nella partecipazione dei nostri futuri corsisti per valorizzare al meglio la grande professionalità dei nostri docenti, che si metteranno a disposizione con la stessa passione che di solito li vede impegnati nelle aule e nei laboratori insieme agli iscritti del triennio”.

Le attività proseguiranno a cadenza bisettimanale, dal fine settimana del 20 e 21 aprile, con altri tre corsi brevi sulla produzione di oggetti decorativi e piccoli contenitori in cemento, su illustrazione e rilegatura, su taglio e incisione laser.

È ammesso un massimo di dieci partecipanti per ogni appuntamento, con un costo che varia dai 110 ai 150 Euro. Per info e iscrizioni è possibile consultare il sito www.unirsm.sm, nella sezione “eventi” alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage. In alternativa: culturadelfare@unirsm.sm.