San Marino. Dal Ciocco a Jesolo un weekend ricco di impegni e sfide per la Scuderia San Marino

Altri appuntamenti per la Scuderia San Marino, che nell’ultimo fine settimana è stata impegnata con Paolo Diana, presente per un evento di Meet & Greet “La Pista a Lainate.

Nel rally l’onore di partecipazione è toccato a Valentina Pasini, che è stata protagonista con la Toyota GR Yaris preparata dal team Ro Racing, alle note di Giovanni Battista Dello Russo al 48esimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio.

Per l’equipaggio numero 45 la gara è terminata al ventinovesimo posto della classifica assoluta, Pasini al termine della manifestazione ha commentato il weekend: “Durante la gara abbiamo avuto numerosi problemi con la centralina e non siamo riusciti a dare il massimo. Al momento ci troviamo al secondo posto del Campionato Under 25 e al quinto generale di Zona, questa è solo la prima gara della stagione e ci riproveremo al Rally di Alba”.

Per i kart, secondo appuntamento stagione del Central Europe Zone Championship con tappa sul circuito di Jesolo che ha visto impegnato Nicolas Tagliaferri. Nelle tre gare, miglior risultato nella terza e ultima manche con il quinto posto assoluto; dodicesimo e undicesimo nella prima e seconda gara.

©PHOTOZINI