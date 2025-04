Il Comites San Marino esprime profondo cordoglio per la morte di Sua Santità Papa Francesco. Si vuole ricordare Papa Francesco non solo come figura istituzionale religiosa, ma soprattutto per la sua grande umanità ed umiltà. Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di tutti ed egli verrà per sempre ricordato per il suo amore puro per i meno fortunati e il suo senso di giustizia sociale. Il giorno di Pasqua è stato l’ultimo atto del pontificato di Sua Santità.

Comunicato stampa