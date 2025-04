San Marino. Dal palco del Teatro Nuovo Vanessa Incontrada annuncia che le sono stati rubati i vestiti di scena. La dichiarazione durante la commedia ”Scusa sono in riunione.. ti posso richiamare”

SAN MARINO. L’attrice, conduttrice e modella Vanessa Incontrada è rimasta vittima dei ladri che nei giorni scorsi le hanno portato via gli abiti di scena utilizzati nella commedia che in questi giorni sta portando in scena in Romagna dal titolo “Scusa sono in riunione.. ti posso richiamare”.

A dare la notizia è stata lei stessa mercoledì sera al Teatro Nuovo di San Marino. Alla fine dello spettacolo si è rivolta al pubblico dicendosi rattristata per quanto le è capitato. Non ha specificato se il furto è capitato ad Osimo dove aveva recitato il giorno prima o in un altro luogo. Ma si è limitata a dire che l’indagine è condotta dai carabinieri.