San Marino. Dalla Giunta di Castello di Faetano materiale scolastico ai bambini di prima elementare, il ringraziamento dei genitori

Noi genitori dei bambini della prima elementare di Faetano “Il Mulino” desideriamo rivolgere un sincero e affettuoso ringraziamento alla Giunta di Castello di Faetano, che ancora una volta ha dimostrato di avere uno sguardo attento e sensibile verso i più piccoli e verso la scuola. L’inizio della prima elementare è un momento speciale ed emozionante, sia per i bambini che per le famiglie, e quest’anno è stato reso ancora più bello grazie al pensiero della Giunta, che ha voluto accogliere i nostri figli con un dono utile e significativo. Il Capitano di Castello, Giorgio Moroni, ha consegnato personalmente ai bambini un pacchetto contenente colori, matite, quaderni e colla: strumenti semplici ma preziosi, che accompagneranno i piccoli nella loro nuova avventura scolastica. Un gesto che non solo sostiene concretamente i bambini, ma che trasmette anche un messaggio importante: la comunità di Faetano è vicina ai suoi giovani cittadini, li accompagna e li incoraggia fin dai primi passi del loro percorso educativo. Per noi genitori è motivo di grande orgoglio sapere che i nostri figli crescono in un contesto dove l’attenzione e la cura per la scuola e per l’infanzia sono valori condivisi e concretamente messi in pratica. Grazie di cuore alla Giunta di Castello di Faetano per la presenza costante, l’impegno e la sensibilità che rendono il nostro paese un luogo ancora più accogliente e attento alle nuove generazioni. Con riconoscenza,

I genitori della prima elementare di Faetano