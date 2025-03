San Marino. Dall’Olmo – Frisoni campioni sammarinesi a coppie di raffa

Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni sono diventati campioni sammarinesi a coppie di specia lità raffa, battendo in finale per 12-10 Alfeo e Stefano Carli. Terzo gradino del podio per Stella e Giada Paoletti. Il campionato si è svolto presso il Bocciodromo federale di Borgo Maggiore con la fase a gironi che si è disputata sabato mattina, nel pomeriggio la fase finale con un girone all’italiana a quattro coppie: Claudio Gasperoni – Fernando Chiaruzzi; Alfeo Carli – Stefano Carli; Stella Paoletti – Giada Paoletti ed Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni.