San Marino, debutto per gli Under 22: Gasperoni carica la squadra contro la Libertas

Esordio ufficiale questa sera per la San Marino Academy Under 22, che affronterà la Libertas allo stadio di Dogana (calcio d’inizio alle 21:15) nella prima giornata del Campionato Sammarinese 2025-26.

Sarà una gara speciale: non solo per il nuovo tecnico Roberto Di Maio, al debutto assoluto, ma anche per i tanti giovani provenienti dal settore giovanile chiamati a rinforzare una rosa che, per la natura stessa della categoria, è soggetta a continui cambiamenti. Tra i volti di continuità spicca Marco Gasperoni, pronto a guidare i compagni con esperienza e determinazione.

“Naturalmente, avvicinandosi la prima partita dell’anno, sono forti le emozioni e le aspettative – ha dichiarato l’attaccante – La carica non ci manca e vogliamo partire col piede giusto. Il mister ci sta trasmettendo una forte cultura del lavoro: abbiamo lavorato tanto e bene, con grande intensità. Non ci vogliamo nascondere: si è parlato tanto dell’importanza di fare risultato ed è a questo che puntiamo già da oggi”.

Nel corso dell’estate l’Academy ha salutato alcuni giocatori di riferimento, ma secondo Gasperoni il gruppo resta competitivo: “Nonostante le uscite, siamo una squadra piena di qualità e molto coesa. Noi più grandi abbiamo la responsabilità di accompagnare i più giovani in questa realtà di calcio adulto, dove i tempi sono più rapidi e i contrasti più duri. Serve subito adattarsi, ma vedo una squadra pronta”.

Il primo ostacolo sarà la Libertas. “Abbiamo lavorato molto su noi stessi e sulla nostra identità di gioco, che dovrà restare chiara e riconoscibile contro qualsiasi avversario – ha aggiunto Gasperoni – Giocheremo per fare risultato puntando sui nostri punti forti, con la convinzione di poter mettere in difficoltà tutti. La Libertas è una squadra di qualità, ma daremo il massimo della concentrazione e della determinazione. E dovrà essere così sempre”.

La sfida Libertas – San Marino Academy Under 22 sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su www.titanitv.sm