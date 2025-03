San Marino. Decreto delegato n.185/2023: Disciplina delle attività economiche in pillole” IN PILLOLE

Il progetto di legge, oggi decreto delegato, è stato il frutto di un tavolo di lavoro tecnico tra uffici e dipartimento e professionisti di settore che non solo ha lavorato sulle singole procedure ma anche sulle indicazioni venute dalle plurime visite effettuate dalla segreteria nelle varie attività economiche nel progetto.

Ecco i punti salienti:

– Semplificazione estrema delle norme da oltre 190 articoli sparsi in plurime norme norma unica da 37 articoli.

– La norma è stata semplificata nella formulazione e nei termini per renderla quanto più accessibile a tutti e traducibile in lingua inglese al momento della definitiva ratifica.

– Passaggio dalla licenza all’autorizzazione ad operare.

– Semplificazione di tutti i processi di rapporto con l’ufficio dal punto di vista documentale con anche la soppressione di tutte le commissioni intermedie.

– Ampliamento delle opportunità di insediamento rispetto alle funzioni urbanistiche per le sedi aziendali.

– Possibilità di inserimento di più attività in locali con unica abitabilità quindi superamento del concetto di sede esclusiva e concetto di attività diverse nell’unica sede.

– L’attività di e- commerce diventa definitivamente modalità di vendita ordinaria.

– Semplificazione e ammodernamento delle vendite promozionali.

– Semplificazione di avvio delle autorizzazioni a termine sotto i 180gg per operatore estero con obbligo di comunicazione per maggiore controllo e monitoraggio.

– Nulla osta preventivo nei settori soggetti a tale formalità non più alla costituzione ma all’ottenimento dell’autorizzazione ad operare.

– Riduzione dei tempi in campo all’ufficio per l’esecuzione di tutti i controlli necessari al consolidamento dell’autorizzazione da 180 a 30. (Con il progetto digitalizzazione il controllo potrà essere in tempo reale).

– Possibilità di intervento immediato con provvedimenti secondari per l’inserimento di strumenti per la regolazione di particolari attività che necessitano di particolari regole anche per esigenze di contrasto alle distorsioni.

Ecco il testo non emendato, che il Sds Righi presenterà nuovamente nel prossimo Consiglio Grande e Generale: 17143147DD185-2023+All. Si partirà dalla discussione dell’articolo 3.