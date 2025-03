San Marino dedica un cippo commemorativo a Pierre de Coubertin

Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin e il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play celebrano i valori dello sport con l’inaugurazione di un cippo commemorativo dedicato a Pierre de Coubertin, fondatore dei Giochi Olimpici moderni, che sarà collocato presso il Polo Sportivo di Serravalle.

L’intitolazione della via al Barone Pierre de Coubertin, avvenuta il 6 aprile 2023, è stata una decisione del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, che il 20 maggio 2022 ha approvato positivamente l’Istanza d’Arengo n. 18, con il parere favorevole della Giunta di Castello di Serravalle. La via porta al Polo Sportivo Tribuna Nord del San Marino Stadium e al Museo dello Sport e dell’Olimpismo di Serravalle.

Venerdì 4 aprile 2025, alle ore 17:00, verrà ufficialmente svelato un cippo commemorativo in pietra naturale, realizzato dai maestri scalpellini dell’AASLP. Il cippo, che reca i loghi del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin, del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play e della Giunta di Castello di Serravalle, rappresenta un impegno concreto per la promozione dell’etica sportiva, del rispetto reciproco e dello spirito olimpico.

L’opera sarà svelata alla vigilia della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace indetta dalle Nazioni Unite, un momento simbolico che richiama l’importanza dello sport come strumento di educazione, inclusione e convivenza pacifica. Il cippo, situato in uno dei luoghi più emblematici della comunità sportiva sammarinese, in via Barone Pierre de Coubertin, diventerà un punto di riferimento permanente per celebrare i principi del Fair Play e l’eredità culturale di Pierre de Coubertin.