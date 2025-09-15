San Marino, delegazione consiliare a Cipro per la Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa

Oggi e domani la Repubblica di San Marino partecipa alla 18ª Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa, in corso a Cipro. A rappresentare il Titano sono i Consiglieri Michele Muratori, in qualità di Capo Delegazione, e Carlotta Andruccioli.

Tre i temi centrali dei lavori: “I Piccoli Stati in tempi turbolenti di instabilità globale”, “Intelligenza artificiale: sfide, opportunità e buone pratiche per i Parlamenti dei Piccoli Stati”, e infine “Democrazia partecipativa: avvicinare i Parlamenti ai cittadini”.

L’appuntamento annuale, che nel 2024 si era svolto a Malta, punta a rafforzare legami e collaborazioni tra i Parlamenti dei piccoli Stati europei. “La Conferenza intende proseguire il confronto costruttivo su temi di interesse comune, favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di esperienze, creare una rete di relazioni che consenta ai Piccoli Stati di elaborare posizioni condivise”, spiegano dall’Ufficio Segreteria Istituzionale.

I lavori si chiuderanno domani, 16 settembre, con l’approvazione di una Dichiarazione congiunta, cui seguirà una conferenza stampa con tutte le delegazioni presenti.

San Marino conferma così il proprio impegno nel contribuire al dibattito internazionale dei piccoli Stati, in un contesto di cooperazione che valorizza il ruolo delle piccole realtà nell’affrontare le sfide globali, dallo sviluppo tecnologico all’instabilità geopolitica.