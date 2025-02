San Marino. Delegazione Consiliare Sammarinese all’Assemblea Parlamentare dell’OSCE

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo Delegazione), Sara Conti, Milena Gasperoni e Michele Muratori, parteciperà a Vienna alla 24^ Riunione Invernale dell’OSCE PA che si terrà nei giorni 20 e 21 febbraio p.v.

Agli interventi di apertura del Presidente dell’Assemblea Parlamentare Pia Kauma e del Presidente del Parlamento austriaco Walter Rosenkranz, seguiranno i lavori delle Tre Commissioni Generali – Affari Politici e Sicurezza; Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente; Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie – che, nel corso delle due giornate, avranno come obiettivo la definizione degli argomenti principali della prossima Sessione Annuale, in programma in Portogallo.

E’ altresì prevista la presentazione dei rapporti sulle missioni di monitoraggio delle elezioni, unitamente ai vari riferimenti e dibattiti relativi all’attività dell’OSCE PA; avrà infine luogo il dibattito generale sul tema: “Le sfide prioritarie alle Sicurezza Europea”.

San Marino, 20 febbraio 2025/1724 d.F.R.