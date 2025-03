San Marino. Democrazia e Libertà avvia le consultazioni per la formazione del nuovo governo

Democrazia e Libertà, grazie ad un suffragio elettorale prossimo alla maggioranza assoluta, ha ricevuto in data odierna il mandato dalla Reggenza per avviare le consultazioni finalizzate alla formazione di una nuova maggioranza, dalla quale scaturirà il governo delle prossima Legislatura.

Forti di questa rappresentatività, procederemo a confrontarci con tutte le altre forze politiche, iniziando da quelle che avevano condiviso con noi il programma della precedente Legislatura.

Il nostro obiettivo, attraverso un confronto serrato e senza preclusioni, è quello di costruire un governo solido e coeso, capace di affrontare le sfide presenti e future, e di continuare l’opera di rigenerazione e consolidamento del nostro sistema paese.

Democrazia e Libertà è consapevole dell’importanza di un rapporto di fiducia e collaborazione tra le diverse forze politiche per garantire un governo efficiente e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Pertanto, il nostro approccio sarà improntato alla massima apertura e disponibilità al confronto, con l’obiettivo di trovare le migliori soluzioni per il bene del Paese.

Ringraziamo la cittadinanza per la fiducia accordataci, che ha permesso alla Coalizione Democrazia e Libertà di conseguire un risultato del quale siamo orgogliosi, segno dell’apprezzamento per il lavoro svolto nella precedente Legislatura e ci impegniamo a lavorare con serietà, competenza e dedizione per onorare il mandato ricevuto.

San Marino, 12 giugno 2024

Ufficio stampa Democrazia e Libertà