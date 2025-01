San Marino. DEMOS. “Dialogo sull’umanità” Presentazione del libro di Vanni Frajese, Manuale terrestre.

Sala Montelupo strapiena, oltre duecento persone ieri sera hanno deciso di incontrare il professor Frajese, nostro carissimo amico, alla serata di Demos -Democrazia Solidale-. dal titolo “Dialogo sull’umanità.

Tanti sammarinesi, interventi di spessore e momenti di confronto.

Il dialogo con Giovanni Frajese, condotto dal nostro coordinatore Carlo Boffa è stato emozionante e scientifico allo stesso tempo e siamo sicuri che ha lasciato alle persone presenti spunti di riflessione necessari a ritrovarsi, essere partecipi, a comprendere meglio le proprie risposte interiori.

Un confronto attraverso tematiche affrontate in un viaggio emozionante nelle profondità dell’essere. Il libro di Frajese “Manuale Terrestre”, presentato ieri sera, è un invito a fermarsi, a considerare, a comprendere, a guardarsi con coraggio in un modo nuovo quanto antico.

Demos vi aspetta alle prossime iniziative e cercherà di regalarvi non parole propagandistiche ma un viaggio per riscoprire l’importanza di una comunità che coopera attraverso obiettivi comuni che possano ridare ossigeno alla Repubblica di San Marino.

Investimenti sani, economia reale, economia sociale volti al benessere dei cittadini.

Consapevoli che la politica la cambi solo se fai politica ti aspettiamo per collaborare con noi!

C.s. Demos