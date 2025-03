San Marino. Demos ringrazia sentitamente le cittadine e i cittadini che hanno dato fiducia al nostro progetto

Demos ringrazia sentitamente le cittadine e i cittadini che hanno dato fiducia al nostro progetto. Li invitiamo a mantenere un dialogo costante con il movimento e a seguire le nostre prossime iniziative. Il loro sostegno è per noi importante e ne faremo tesoro, 852 persone che hanno scelto di appoggiare il movimento sono moltissime a San Marino.

Purtroppo, tanti cittadini, compresi quelli che non hanno espresso il voto lasciando scheda bianca o quelli che l’hanno annullata, non avranno rappresentanza in Consiglio Grande e Generale.

Le regole, sono regole, e vanno rispettate, anche se per Demos, la mancanza di soli 49 voti per il raggiungimento dello sbarramento, lascia l’amaro in bocca.

Abbiamo lasciato spazio al nostro cuore e alla nostra anima e insieme abbiamo deciso di intraprendere il giudizio degli elettori nonostante la consapevolezza del quorum molto alto, a nostro avviso antidemocratico. Abbiamo scelto di evitare una propaganda invadente perché siamo i primi a non sopportare più questo meccanismo di marketing politico.

Abbiamo diffuso una modalità politica ragionata, accogliente, disponibile al confronto e decisa e determinata a difendere i diritti, la libertà e la sovranità della nostra Repubblica.

Eravamo consapevoli che non sarebbe stato facile accogliere un diverso approccio dopo anni di scontri e violenza politica, di scandali e di povertà per il paese, costretto ad indebitarsi per salvare le banche e mantenere i propri costi altissimi.

Non per questo ci riteniamo sconfitti definitivamente, “la politica è la lotta per la felicità di tutti” e noi non l’abbandoneremo, perché è un nostro dovere impegnarci per il benessere della nostra comunità, per il territorio, il lavoro e per la libertà di ogni cittadino.

Auguriamo ai nuovi eletti un proficuo lavoro e auspichiamo che all’interno dei gruppi politici ci siano persone capaci di ascoltare e dialogare anche per chi oggi non è rappresentato.

Lista Demos

San Marino 13 Giugno 2024