San Marino deve supportare il tribunale speciale per Putin … dell’avv. Achille Campagna

Ho trascorso gli ultimi anni a lottare per le vittime ucraine dei crimini di guerra, dai giorni immediatamente successivi all’invasione ad oggi, senza sosta, senza smettere mai di credere.

In che cosa? Nella giustizia che rende responsabili i grandi leader, l’accountability, la difesa della pace.

La pace si difende in due modi, il primo è con la reazione militare della comunità internazionale nei confronti dell’aggressore, il secondo è con la previsione di norme penali che puniscano chi si rende responsabile del crimine di aggressione.

San Marino, il mio paese, vanta enorme rispetto nel nostro ambiente, in particolar modo negli organismi della Corte Penale Internazionale, nell’Assemblea degli Stati Membri. Vantiamo addirittura il primato della prima ratifica dello Statuto di Roma.

Io sono l’unico avvocato sammarinese abilitato al patrocinio in CPI, e porto il nome del mio paese in giro per il mondo, sperando di rafforzare, con il mio umile contributo, questa splendida immagine. Non rappresento San Marino, sia chiaro, non ho nomine di nessun tipo dal governo, faccio quello che faccio con le mie risorse, indipendentemente.

Oggi intervengo e chiedo al paese di prendere una posizione.

Un organismo forse ancora più importante della Corte Penale Internazionale sta istituendo un tribunale speciale per giudicare il crimine di aggressione commesso ai danni dell’Ucraina, questo organismo è il Consiglio d’Europa, per intenderci, l’istituzione di cui fa parte la Corte di Strasburgo, di cui San Marino è altresì stato membro.

Molti dettagli sul tribunale speciale non sono ancora chiari, tuttavia esso si rende necessario per rimediare al disastroso stato delle norme sul crimine di aggressione, che è previsto dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, ma che rimane in buona sostanza alla mercè del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, garantendo di fatto l’impunità ai leader dei big 5, fra cui Putin, stante il diritto di veto della RF.

San Marino deve supportare la creazione del tribunale speciale in perfetta armonia e continuità con la sua grande tradizione di paese difensore della pace, della giustizia, dell’ordine e dello stato di diritto internazionale.

Non esistono interessi economici che superano l’obbligo di reprimere il crimine di aggressione, perchè senza la pace, che va difesa a norma della Carta delle Nazioni Unite, non esiste nemmeno l’economia. Il nostro orticello perde di significato se oggi un leader politico ha il potere di spingere un tasto e invadere un paese di 40 milioni di abitanti sulla base di qualsiasi motivo, dalle ideologie ai puri pretesti.

Sono state combattute guerre in passato per fatti di stupefacente leggerezza, il diritto che pratico io con i miei colleghi è stranamente un diritto nuovo, ma è l’unica via di salvezza: il mondo nucleare non può ammettere questa libertà di fare la guerra senza temere conseguenze.

Chiunque nel suo piccolo può fare la sua parte per evitare che la follia di una leader metta fine al mondo libero, o metta al fine mondo senza ulteriori aggettivi; anche San Marino faccia la sua parte, dia il massimo supporto possibile alla creazione del tribunale speciale per il crimine di aggressione.

Avv. Achille Campagna