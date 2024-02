SAN MARINO. DI NUOVO IN PIAZZA PER DIRE BASTA AL GENOCIDIO DEI PALESTINESI SABATO 17 FEBBRAIO

Il silenzio dell’Occidente sul genocidio in atto nei territori Palestinesi da parte del governo Israeliano è assordante.

Noi non ci stiamo: questo sabato 17 Febbraio alle 15:00 scenderemo in piazza per far sentire le nostre voci, manifestare solidarietà verso il popolo palestinese e condannare il genocidio ed i crimini contro l’umanità operati da Israele e che hanno visto una terribile escalation a partire dal 7 ottobre scorso.

Non riusciamo a stare a guardare mentre l’esercito israeliano decide di lanciare un’altra violenta ed indiscriminata offensiva nei confronti di 1,4 milioni di palestinesi, tra cui più di 600.000 bambini, che sono sfollati a Rafah, nel sud di Gaza.

Rafah, che in una superficie simile a quella del territorio sammarinese accoglieva prima della guerra 300.000 abitanti, ora è sovraffollata e molte persone vivono in tendopoli e rifugi di fortuna dopo che Israele ha dichiarato la città “zona sicura” e dopo aver bombardato, reso invivibili e sfollato le aree a nord e al centro di Gaza per quattro mesi. Non è stato presentato alcun piano per evacuare i civili in modo sicuro e le agenzie umanitarie affermano che gli sfollati non hanno altro posto dove andare nei territori assediati.

Israele sa che la popolazione civile a Rafah è con le spalle al muro ed un attacco indiscriminato, che ha già avuto inizio, porterà ad un disastro umanitario di portata catastrofica, come hanno preannunciato più organizzazioni internazionali.

La frustrazione nel vedere i video di bambini e persone massacrate dalle bombe sulle tende, di persone operate per terra in pozze di sangue, di persone che bevono l’acqua dei bagni per sopravvivere, non è più contenibile e ci sta facendo impazzire. La frustrazione aumenta nel sentire dichiarazioni aperte di ministri e figure di spicco israeliane che inneggiano alla pulizia etnica e incitano all’uccisione diretta anche dei bambini. Ricordiamo infatti che dal 7 Ottobre più di 28.000 persone sono state uccise, di cui quasi la metà bambini.

Abbiamo pertanto deciso di radunarci e denunciare tutto questo. Alle 15:00 di questo sabato 17 febbraio, marceremo come liberi cittadini e cittadine in un corteo pacifico da Piazza Sant’Agata fino a Piazza della Libertà (Pianello), per mantenere viva l’attenzione verso l’emergenza Palestinese, perché ciò che sta accadendo non cada nell’ombra di un silenzio connivente.

Ricordiamo che sarà possibile anche firmare per il riconoscimento ufficiale dello Stato Palestinese da parte di San Marino. DICIAMO TUTTI INSIEME BASTA AL GENOCIDIO DEI PALESTINESI!

Perché preferiamo fare rumore oggi piuttosto che un minuto di silenzio domani.

15 Febbraio 2024

Manifestazione per la Pace