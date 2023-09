San Marino. DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO CISL LUIGI SBARRA ALL’ATTIVO QUADRI CDLS DI SAN MARINO

“La collaborazione che va avanti da lungo tempo tra la CISL italiana e la CDLS di San Marino si concentra su come rafforzare le tutele dei lavoratori frontalieri. Noi abbiamo notizie di circa 7200 lavoratori che entrano per esercitare attività lavorativa San Marino, sono persone che hanno necessità di vedersi riconosciuti pari dignità nei diritti, nel trattamento fiscale e nella stabilità lavorativa. Penso al tema della previdenza e delle pensioni, a quello dell’assistenza sanitaria e di come assicuriamo una tassazione fiscale in linea anche con questa grande emergenza del carovita che abbiamo davanti”. Lo ha detto oggi pomeriggio il leader CISL Luigi Sbarra intervenendo all’attivo dei quadri CDLS riunito nella Sala Montelupo a Domagnano.

“C’è poi la necessità – ha continuato il segretario nazionale CISL- di ragionare per arrivare in prospettiva a uno Statuto dei lavoratori transfrontalieri, che assicuri maggiori protezioni sociali, dignità, stabilità occupazionale per loro per le rispettive famiglie. Sono temi che stiamo costantemente tenendo in evidenza anche nel rapporto con il governo nazionale. Questioni che stiamo ponendo all’attenzione del sindacato europeo, perché siamo convinti che sulla tutela dei salari l’Europa deve fare di più, avanzando politiche dei conti pubblici più flessibili senza riproporre le vecchie ricette dell’austerità”.

Il segretario Sbarra ha quindi concluso sottolineando con forza che “tutte le regioni di confine dell’Europa ci pongono, sostanzialmente, l’esigenza di sostenere i redditi delle retribuzioni e di armonizzare la fiscalità del sistema pensionistico. Ed è su questi temi che la collaborazione tra CISL e CDLS deve necessariamente rafforzarsi, per essere autenticamente più protagonisti e per qualificare la rappresentanza sociale e sindacale sui veri grandi bisogni dei lavoratori”.