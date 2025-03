San Marino. DIECI MOTIVI PER ANDARE A VOTARE DOMENICA E VOTARE BENE … di Dario Manzaroli

1) Votare è un diritto. Mai come in questa occasione il nostro voto può essere decisivo per impedire il ritorno della cricca e continuare l’opera di risanamento e di rilancio dell’economia dopo i disastri provocati dal governo di ADESSO.SM .

2) I partiti che hanno formato il governo di ADESSO.SM magari hanno cambiato nome ma i protagonisti del disastro sono ancora tutti li e si ricandidano come se nulla fosse accaduto. Non sappiamo se hanno delle responsabilità penali , lo stabilirà il tribunale , ma sappiamo che hanno sicuramente enormi responsabilità politiche . Chi li vota , vota per una nuova versione di ADESSO.SM ; chi li vota, vota contro i nostri stipendi, contro le nostre pensioni, contro il valore dei nostri beni, contro la nostra Libertà; chi li vota, vota contro i nostri figli e contro i nostri nipoti, vota contro il futuro del Paese.

3) Ci sono troppi partitini, cespugli ed improbabili ufo politici. La loro consistenza e rappresentatività la possiamo dedurre dai candidati presentati : molti sembrano racattati direttamente al bar sport. Così si svilisce la democrazia rappresentativa, così si trasformano le Elezioni Politiche in una farsa da sagra paesana. Tutto questo è inaccettabile e pericoloso . Noi cittadini abbiamo il potere ma anche la responsabilità di scegliere i migliori (o almeno i meno peggio) perché i nostri prescelti saranno quelli che nei prossimi cinque anni decideranno le sorti del paese e le nostre . Quindi tocca a noi fare bene . Riflettiamo prima di scegliere, questa volta, più di altre, non possiamo sbagliare .

4) Ci aspettano anni decisivi per scelte irrimandabili che cambieranno molte cose ed incideranno sulla nostra vita. Non scegliete qualcuno perché è un parente, un amico ,un vicino di casa . Scegliete chi ha fatto bene al Governo, in Consiglio, nel Lavoro , nelle professioni ,nello studio, nella società civile . Così facendo, eleggeremo Un consiglio Grande e Generale rappresentativo ed in grado di svolgere la sua funzione .

5) Quattro anni fa San Marino era una barca prossima al naufragio , piena di squarci , in avaria nel mare tempestoso. Ora le falle sono state chiuse, il motore riparato e si può riprendere una navigazione più tranquilla . va tutto bene ? no . ma va sicuramente meglio . si poteva fare di più? Sicuramente , non dimentichiamoci però che c’è stato il Covid che San Marino ha dovuto affrontare praticamente da solo.

6) In questo momento c’è bisogno di continuità specie in politica estera ed economica . Alla fase dell’emergenza, deve seguire la fase del rilancio . non dimentichiamo Domenica chi ci ha portato nel burrone e chi ci ha tirato fuori.

7) Le attuali opposizioni non hanno un progetto alternativo comune e minimamente credibile . Il loro unico punto di convergenza è di essere contro l’Alleanza DEMOCRAZIA e LIBERTA’. Per questo sparano proposte demagogiche e populiste . Sono troppo eterogenee, non possono esprimere posizioni comuni, possono solo sommarsi : Motus + Rete+ Repubblica futura + Libera + PSD : un armata brancaleone senza un progetto ed un programma credibili ,un disastro assicurato.

8) Un Governo debole e contraddittorio scaturito da una maggioranza raccogliticcia sarebbe invece ideale per La Cricca per permetterle di riprendere il progetto mai morto di vampirizzare i beni del Paese. La Cricca non è stata definitivamente sconfitta e trama nell’ombra per completare il suo progetto che ha portato il Paese sull’orlo della bancarotta .

9) L’ISS è di tutti , è un bene del Paese. Malridotto, è comunque riuscito a sopravvivere a Franco Santi e a Roberto Ciavatta. Vogliamo continuare con il masochismo ? Anche no .C’è bisogno di un piano di rilancio, specie nella medicina di base, come si è già cominciato a fare negli ultimi nove mesi con l’attuale Segretario.

10) I candidati giovani con un curriculum adeguato e credibile non sono tantissimi , ma ve ne sono . Abbiamo un grande bisogno di svecchiare e rinnovare le Istituzioni ed il Paese . Domenica prossima premiamo , ad esempio con la terza preferenza, i giovani meritevoli .

Buone elezioni e buon voto.

Dario Manzaroli