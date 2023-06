San Marino. Diocesi di San Marino-Montefeltro: Giornata per i politici 2023. Tavola rotonda sull’attualità della “Pacem in terris”

Giovedì 22 giugno in occasione della ricorrenza della festa di San Tommaso Moro, patrono dei politici e governanti, il Vescovo unitamente alla comunità cristiana è lieto di invitare tutta la cittadinanza alla tavola rotonda per la Giornata per i politici 2023 che si terrà alle ore 21.00 presso la Casa Esercizi S. Giuseppe a Valdragone in San Marino.

Ogni anno la diocesi propone questo appuntamento per risvegliare le coscienze in ordine all’impegno politico quale alta forma di carità, per far sentire agli impegnati in politica la vicinanza e l’incoraggiamento della comunità cristiana e l’appello ai valori della Dottrina sociale cristiana.

Quest’anno ricorrendo il 60° anniversario della lettera enciclica “Pacem in terris” di San Giovanni XXIII e stante l’attuale contesto internazionale caratterizzato da numerosi conflitti regionali che di fatto costituiscono quella che Papa Francesco ha definito la “terza guerra mondiale a pezzi”, la diocesi ha deciso di dedicare la serata alla riflessione sull’attualità dell’enciclica proponendo una tavola rotonda a cui parteciperanno S.E. Mons. Sandro Salvucci, Arcivescovo di Pesaro e di Urbino, Natalino Valentini, docente già direttore dell’ISSR A. Marvelli, Carlo Romeo, giornalista già direttore della San Marino RTV.

L’invito alla serata è indirizzato a tutti, in maniera particolare alle autorità politiche ed istituzionali del territorio e a coloro che sono impegnati in politica nella festa del loro patrono San Tommaso Moro.