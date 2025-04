San Marino. Diretta streaming della manifestazione sul Pianello dei dipendenti dell’Alluminio Sammarinese.

I sindacati denunciano una situazione critica presso l’Alluminio sammarinese, dove quasi 200 lavoratori sono in attesa del pagamento di oltre due mensilità. Nonostante la decisione di Tribunale e Liquidatore di mettere in moratoria l’azienda, le banche continuano a procrastinare, aumentando l’incertezza sul futuro dei pagamenti e compromettendo le speranze di risanamento dell’azienda. I lavoratori, che hanno proseguito il loro lavoro senza ricevere stipendi, insieme ai sindacati, stanno organizzando una manifestazione per rompere questa inerzia.

Questa mattina hanno organizzato una protesta in Piazza della Libertà per chiedere al Governo e alle Istituzioni di agire per il rapido sblocco delle retribuzioni e per assicurare la continuità operativa dell’azienda. La manifestazione si sta svolgendo oggi, venerdì 15 marzo, a partire dalle 9.30.

Per vedere la diretta: https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/repubblica-di-san-marino/citta-di-san-marino/citta-di-san-marino/san-marino.html