San Marino. Direttamente dall’Olanda un concerto Jazz Sabato 16 dicembre a Serravalle arriverà “Stick to Sticks”

Per il secondo appuntamento della rassegna per adulti “occhi sul teatro”, la Giunta di Castello di Serravalle propone una rappresentazione unica nel suo genere. Sabato 16 dicembre 2023 alle ore 21.00, presso la sala polivalente – auditorium Little Tony, andrà in scena “Stick to sticks”; un concerto all’insegna del jazz. Il trio di musicisti composto daJim van de Klundert alla chitarra, Yussif Barakat al contrabasso e Michele Pazzini alla batteria alterneranno brani e curiosità sul mondo del Jazz con aneddoti e storie. Il progetto “Stick to sticks” di Michele Pazzini, che avrà il piacere e l’onore di suonare nel suo paese natale, è una lode alla musica composta dai più grandi batteristi jazz al mondo. questi percussionisti durante la loro carriera hanno lavorato anche come leader di band trovando più spazio per creare e condividere la propria musica originale, tale musica viene eseguita raramente ed è quindi relativamente sconosciuta nel mondo del jazz. Le composizioni sono versatili perché sono melodiche, dinamiche, ritmicamente complesse e interessanti. Dopo anni di studio e ricerche Pazzini ha voluto creare un progetto accessibile a tutti guidando il pubblico all’ascolto di compositori come Jeff “Tain” Watts, Victor Lewis, Ralph Peterson, Paul Motian, Tony Williams e altri. Per poter partecipare, vi invitiamo a prenotare i biglietti chiamando il numero 3357345340 o mandando un’e-mail all’indirizzo salapolivalente@castello.serravalle.sm. Il costo del biglietto intero è di 12€, il ridotto (per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per i pensionati) è di 10€ mentre i bambini fino ai 3 anni di età hanno diritto all’ingresso gratuito; per questa rassegna esiste anche la promozione “Abbonamento a 4 spettacoli”, ovvero 4 biglietti interi al prezzo di 40€. Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma vi invitiamo a seguire le pagine della Giunta di Castello di Serravalle e della Sala Polivalente su facebook o di consultare il sito www.castello.serravalle.sm. Vi aspettiamo numerosi!