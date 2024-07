San Marino. Disabilità e dignità, Libera: “Due Progetti di Legge per una vera Inclusione lavorativa e vita indipendente”

Abbiamo letto con attenzione la presa di posizione di “Attivamente” che condividiamo.

Libera in questa legislatura, appena terminata, ha presentato due progetti di legge su Vita Indipendente e Inclusione Lavorativa, proprio per sensibilizzare la politica e il Consiglio Grande e Generale per una vera inclusione lavorativa e una valorizzazione professionale delle persone con disabilità.

I progetti di legge presentati da Libera, lo ricordiamo, non sono stati esaminati nemmeno in prima lettura.

Cosa significa questo?

Che come sostiene giustamente Attivamente “senza un impegno politico per migliorare, numerose persone rimangono escluse dalle opportunità fondamentali per una vita dignitosa e inclusiva. La questione della Vita indipendente, dell’autodeterminazione, della libertà, in sostanza dell’idoneo sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie è vitale ed è stata totalmente trascurata. Al termine di una legislatura tra le più deludenti in termini di risposte, il silenzio dei partiti politici sammarinesi sulla questione della disabilità è un segnale che ci preoccupa.”

Libera, in questo senso, ha portato avanti un percorso partito da lontano con l’obiettivo di creare un testo in linea con principi della Convenzione delle Nazioni Unite. Infatti il progetto di legge sull’inclusione lavorativa vuole cambiare un paradigma puntando a determinare le peculiarità di una persona disabile rispetto alle attività che può svolgere e non solo definire il grado di disabilità. Inoltre erano previsti particolari incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità che intendono intraprendere un’attività lavorativa autonoma o libero professionale, cosa che molto spesso è assente da questi progetti.

Sul progetto di Vita Indipendente vogliamo superare la mera assistenza sanitaria e guarda anche alla possibilità della persona disabile di poter gestire il proprio futuro e introduce figure come l’assistente personale.

Queste sono solo alcune proposte che Libera ha presentato in questi anni e che, con coerenza, rifaremo in campagna elettorale e nella prossima legislatura. Non servono ricette mirabolanti ma molta concretezza e diffidiamo da chi racconta queste soluzioni, anche legate alla disabilità, solo in campagna elettorale per accaparrarsi qualche voto in più.

Libera