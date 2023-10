San Marino. Disposizioni settore ospiti Victor San Marino – Ravenna

L’A.S.D. Victor San Marino comunica che in vista della partita di domenica 29 ottobre contro il Ravenna – fischio d’inizio alle ore 14.30 allo Stadio di Acquaviva – sono state apportate le seguenti disposizioni per il settore ospiti.

— È attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospiti fino a sabato 28 ottobre alle ore 15.00, è possibile acquistarli a questo link: https://www.go2.it/evento/victor_san_marino_vs_ravenna/7020

— Sono stati messi a disposizione 240 tagliandi per il settore ospiti

— Il giorno della gara la biglietteria rimarrà solamente a disposizione per i locali e non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti

Victor San Marino