San Marino. DIVENTA ARBITRO: attivato il corso gratuito, iscrivi subito!

FSGC ed Associazione Sammarinese Arbitri hanno attivato il primo corso per arbitri sul territorio sammarinese. Aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 ed i 35 anni, è totalmente gratuito e si svilupperà in una serie di due moduli settimanali presso il San Marino Stadium, per la durata di circa un mese e mezzo (20 ore totali). Strutturato in lezioni frontali e non solo, è programmato per il martedì ed il giovedì dalle 18:30 alle 20:00 a partire dal prossimo 27 febbraio. Il programma è rivolto anche a tesserati presso la Federcalcio di San Marino o altre organizzazioni sportive. Finanche gli stessi calciatori in attività, che sarebbero evidentemente coinvolti – per evitare conflitti di opportunità nel corso dell’eventuale duplice carriera – in gare di campionati giovanili sammarinesi ed U13 italiano.

Oltre alla gratuità della partecipazione al corso di formazione, ai corsisti sarà fornito l’abbigliamento ufficiale (tuta, polo e zaino). Coloro i quali completeranno il programma di formazione e decideranno di intraprendere questa nuova avventura, riceveranno in seguito tutto il materiale di competenza, vale a dire le quattro divise ufficiali, un borsone, abbigliamento di rappresentanza e materiale tecnico per allenamento. Tutto in forma gratuita, senza alcun costo associativo né ora né in futuro.

Un’opportunità, quella legata alla carriera da arbitro, che potrà declinarsi tanto nelle attività di calcio quanto in quelle di futsal. Senza dimenticare la concreta occasione di uno sbocco di carriera a livello internazionale che una Federcalcio affiliata a UEFA e FIFA, come la FSGC, può garantire ai più talentuosi prospetti arbitrali in territorio. Essere in campo in sfide di Champions League, Qualificazioni a Mondiali ed Europei, UEFA Futsal Champions League e nelle principali competizioni internazionali di calcio e futsal, è possibile tramite la carriera da ufficiale di gara.

Centrale ed indispensabile, nonché investito di grande responsabilità e richiedente numerose qualità che non possono certo esaurirsi nella prestazione atletica ed aerobica, la carriera da arbitro è retribuita. Diventare arbitro è un’occasione da prendere in seria considerazione, che abbina i benefici fisici di una costante preparazione fisica di alto profilo, alle capacità legate all’apprendimento ed alla rapidità decisionale sotto sforzo e pressione. Metafora di molti e costanti episodi della vita di tutti noi, intraprendere questo percorso non può che garantire effetti positivi anche nella personale quotidianità – acquisendo abilità sociali e di teamwork spendibili in ogni situazione.

“Diventa arbitro” è un corso già attivato ed è possibile iscriversi fin da subito, semplicemente inviando una e-mail a [email protected]. Al medesimo indirizzo di posta elettronica è possibile richiedere informazioni in merito, senza impegno alcuno. Cosa aspetti? Cogli l’occasione al volo e diventa arbitro, il calcio ha bisogno di te!

FSGC | Ufficio Stampa