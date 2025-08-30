San Marino. Domagnano Fc: ”Comincia la stagione 2025/26!”

Comincia la stagione 2025/26!

Dopo tanta attesa, finalmente è tempo di scendere in campo: oggi pomeriggio alle 17:30 a Domagnano i nostri ragazzi affrontano il primo impegno ufficiale contro il Pennarossa.

Quattro settimane di intensi allenamenti per prepararsi al meglio e amalgamare una rosa profondamente rinnovata. Tra poche ore avremo le prime, parziali risposte alle curiosità legate al nuovo progetto guidato da Amati.

Che potrà lavorare ulteriormente durante la sosta per gli impegni delle Nazionali: la seconda giornata contro la Libertas è infatti programmata domenica 14 settembre.

Intanto l’attenzione si sposta sul sintetico di Domagnano, un esordio stagionale che esercita come sempre un fascino particolare.

Comunicato stampa