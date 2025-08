San Marino. Domagnano, inaugurati i lavori di ampliamento e ristrutturazione del Bar di Torraccia

È stato inaugurato ieri, giovedì 31 luglio, l’intervento di ampliamento e ristrutturazione del Bar di Torraccia, nel Castello di Domagnano. Un progetto concreto, nato dalla collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, AASLP, la Giunta di Castello di Domagnano e il Comitato di Torraccia.

La struttura, punto di riferimento per la comunità locale, è stata oggetto di un’opera che mira a potenziare gli spazi e renderli ancora più funzionali per le attività sociali e ricreative. Un’iniziativa che si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione dei luoghi di aggregazione sul territorio sammarinese.

“Una piccola opera che premia una comunità molto attiva e presente. Questi spazi sono preziosi per ritrovarsi e svolgere attività ricreative”, ha dichiarato la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente nel comunicato ufficiale.

L’intervento rappresenta, infatti, un ulteriore passo avanti nella promozione della socialità e nella costruzione di legami all’interno della Repubblica di San Marino. L’ampliamento e la ristrutturazione del bar non solo offrono nuove opportunità alla cittadinanza, ma testimoniano anche la volontà delle istituzioni di investire in progetti condivisi, nati dal basso e portati avanti in sinergia con le realtà locali.

L’inaugurazione del nuovo spazio rinnovato è avvenuta alla presenza dei rappresentanti degli enti coinvolti, a sottolineare l’importanza del lavoro congiunto tra amministrazione e comunità.