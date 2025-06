San Marino, Domagnano. Lavori di asfaltatura alla rotatoria “La Croce”: modifiche temporanee alla viabilità

La Segreteria di Stato per il Territorio e la Segreteria di Stato per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino informano la cittadinanza che, a partire da lunedì 23 giugno 2025, prenderanno avvio i lavori di asfaltatura lungo la Superstrada, in prossimità della rotatoria di Domagnano “La Croce”. Gli interventi, curati dall’AASLP, comporteranno modifiche temporanee alla viabilità, con chiusure parziali e totali in determinati tratti stradali.

Superstrada – Lavori notturni tra il 23 e il 24 giugno

Dalle ore 22:00 del 23 giugno 2025 è prevista la chiusura di entrambe le corsie discendenti (direzione Rimini) di Via 25 Marzo, nel tratto compreso tra Via dei Pini e la rotatoria “La Croce”. Il traffico pesante sarà deviato su Strada Sesta Gualdaria, mentre il traffico leggero sarà indirizzato su Via delle Querce.

Contestualmente, verranno chiuse anche le corsie ascendenti (direzione San Marino) di Via 25 Marzo a partire dal bivio con Strada delle Tamerici. In questo caso, il traffico sarà deviato lungo Strada delle Tamerici.

Alle ore 6:30 del 24 giugno è prevista la riapertura della strada in entrambi i sensi di marcia.

Superstrada – Lavori notturni tra il 24 e il 25 giugno

Dalle ore 22:00 del 24 giugno 2025 si procederà con una nuova chiusura delle corsie ascendenti (direzione San Marino) di Via 25 Marzo a partire dal bivio con Strada delle Tamerici. Anche in questo caso, il traffico sarà deviato sulla stessa Strada delle Tamerici.

La conclusione dei lavori e la riapertura della strada sono previste per le ore 6:30 del 25 giugno.

Strada Ottava Gualdaria – Lavori diurni dal 30 giugno al 1° luglio

Dalle ore 7:00 del 30 giugno 2025 sarà chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia, il tratto di Via Ottava Gualdaria compreso tra il civico n. 30 e l’innesto con la rotatoria. La chiusura resterà in vigore anche nelle ore notturne del giorno successivo.

La riapertura completa della strada è prevista per le ore 18:00 del 1° luglio 2025.

Le Segreterie coinvolte e l’AASLP invitano tutti i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a seguire le indicazioni fornite durante i lavori. Ci si scusa per gli eventuali disagi arrecati, ricordando che tali interventi si rendono necessari per il miglioramento e la sicurezza della rete stradale del Paese.

Comunicato stampa