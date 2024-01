Riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno Direttore, la ringrazio per gli aggiornamenti , questa mattina mi è caduto l’occhio sul contratto di lavoro del pubblico impiego che a quanto pare scade il 31/12. È bello sapere che i dipendenti pubblici hanno sempre quel pizzico di fortuna in più! E mi chiedo… perché i sindacati non si battono così tanto anche per il settore privato?