San Marino. Domani, dal “palcoscenico” sammarinese, Elisa Di Francisca protagonista della terza puntata di “Sfida Impossibile” su Italia 1

Domani pomeriggio, alle 15:15 su Italia 1, tutti davanti allo schermo: a San Marino arriva la leggenda della scherma italiana Elisa Di Francisca, protagonista della terza puntata di “Sfida Impossibile”, il programma condotto da Stefano Corti e interamente girato nella Repubblica del Titano.

Dopo aver sfidato il motociclista Marco Melandri e il campione di volley Ivan Zaytsev, Corti incontra ora la “leonessa” della scherma, pronta a metterlo alla prova con una serie di sfide incredibili. “Stefano Corti lancia la sfida ad una leggenda della scherma italiana, la ‘leonessa’ Elisa Di Francisca, con una prova sull’acqua, per poi farla saltare prima di arrivare alla sfida finale” annuncia il comunicato.

Tre prove per superare la campionessa

Ogni puntata di Sfida Impossibile è scandita da tre prove:

La Sfida Corti – in cui il conduttore tenta di sfruttare le proprie capacità personali;

– in cui il conduttore tenta di sfruttare le proprie capacità personali; La Sfida Vale Tutto – una competizione “fuori dalle regole”, dove ogni strategia è ammessa;

– una competizione “fuori dalle regole”, dove ogni strategia è ammessa; La Sfida Finale – il duello più atteso, quello nella disciplina del campione, in questo caso la scherma, con Corti che potrà contare soltanto sull’aiuto del suo “Super Bonus”.

La domanda è d’obbligo: quanti assi dovrà estrarre Stefano Corti dalla manica per riuscire a battere una delle più grandi schermitrici della storia italiana?

San Marino, palcoscenico della sfida

Ancora una volta la Repubblica di San Marino diventa il palcoscenico perfetto per una produzione che unisce sport, spettacolo e promozione del territorio. Sfida Impossibile è prodotta da Gian Luca Baldini di EGE Produzioni per RTI, con esecutiva di Marianna Capelli, in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia ’80. La regia porta la firma di Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli, con la collaborazione di Alessandro Mannucci.

Appuntamento in tv

Domani, sabato 20 settembre alle 15:15, occhi puntati su Italia 1 per assistere alla sfida tra Stefano Corti ed Elisa Di Francisca: un mix di adrenalina, ironia e spettacolo, tutto nel cuore di San Marino.

La scherma incontra la televisione, l’ironia incontra il coraggio: domani capiremo se Corti riuscirà a parare i colpi… o se la “leonessa” lo lascerà senza fiato.