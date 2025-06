San Marino, domani Fiorentino il “Giorno Mondiale dell’Ambiente” con una “Giornata Ecologica” al Parco

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la Giunta di Castello di Fiorentino invita tutta la cittadinanza a partecipare a una speciale Giornata Ecologica in programma giovedì 5 giugno, domani, alle ore 11:00, con ritrovo al Parco “La Grande Quercia”.

L’iniziativa, inserita nel progetto “Territorio – Ambiente e Sostenibilità”, nasce con l’obiettivo di educare al rispetto dell’ambiente e del nostro territorio, in un momento storico in cui l’attenzione all’ecosistema è più che mai necessaria.

Con il patrocinio e il supporto delle Segreterie di Stato per il Territorio e l’Ambiente, per il Lavoro e l’Industria e per l’Istruzione e la Cultura, l’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione rivolto a giovani, famiglie e comunità, per un futuro più verde e consapevole.

Fiorentino si conferma così in prima linea nella tutela ambientale, con una giornata simbolica ma concreta, che parte dal cuore del Castello e si rivolge a tutti coloro che credono nel cambiamento.