San Marino. DOMANI – Motus Liberi: a difesa dei diritti e delle libertà fondamentali

San Marino, addì 29/05/2024 – 1723 d.f.R.

La Repubblica di San Marino, quest’anno, celebra il 50° anniversario della Legge 8 luglio 1974 n.59 “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese“, un anniversario molto sentito nella vita politica e istituzionale della Repubblica.

La Dichiarazione dei Diritti sancisce il principio di separazione dei poteri e afferma i diritti fondamentali ed inviolabili dei cittadini, individuando al contempo i canoni basilari per la costruzione di una comunità libera e democratica, con salde radici in secoli di storia di indipendenza e ora proiettata verso un futuro di progresso e di pace, che la vede parte attiva della comunità internazionale.

La nostra Carta dei Diritti, base fondante del futuro sviluppo politico e istituzionale del nostro Stato, assicura l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà e della dignità delle persone, precondizioni essenziali per la realizzazione piena dei principi di ogni sistema democratico, sui quali è necessario vigilare. Il nostro obiettivo principale è garantire l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone con disabilità, attraverso adeguato sostegno alle persone diversamente abili e alle loro famiglie.

Proponiamo quindi una serie di agevolazioni per le famiglie: come riconoscere al familiare o tutore legale che si prende cura di una persona diversamente abile permessi dal lavoro retribuiti fino a tre giorni al mese, sia in caso di lavoro pubblico che privato, per assistenza e supporto familiare. Vorremmo poi valorizzare la figura del caregiver familiare a supporto della salute fisica e psicologica di chi assiste e, di conseguenza, di chi viene assistito.

Dobbiamo implementare il supporto psicologico per famiglie e persone portatrici di fragilità, essenziale anche per supportare ed affrontare con maggiore consapevolezza percorsi patologici e di gestione del dolore.

Crediamo necessario promuovere agevolazioni nella sfera del lavoro, come integrare la pensione di invalidità, promuovendo serie politiche attive di inserimento lavorativo anche in relazione alle possibilità offerte dall’innovazione tecnologica.

È opportuno promuovere e concretizzare agevolazioni fiscali per chi offre lavoro alle persone diversamente abili, per gli interventi di adeguamento degli immobili per l’abbattimento delle barriere architettoniche , per l’acquisto o noleggio degli strumenti per la cura della persona, per l’acquisto, noleggio o modifica di tutti quegli strumenti idonei e necessari all’autonomia della persona diversamente abile. Infine, riteniamo si debba introdurre il tesserino internazionale che attesti la condizione della persona con disabilità, anche per l’accesso ai servizi agevolati.

DOMANI – Motus Liberi da sempre al fianco della difesa della democrazia e delle libertà di ogni individuo, continuerà a vigilare a difesa dei diritti fondamentali degli esseri umani e della loro socialità. Intendiamo proseguire e rafforzare l’impegno già dimostrato dal Partito, che ha sempre difeso la socialità dei cittadini sammarinesi.

Dobbiamo difendere la libertà di espressione ed opinione, senza la quale regnerebbe l’arbitrio in barba alla democrazia. Il diritto di libera manifestazione di pensiero va garantito e tutelato anche in relazione alle grandi piattaforme di comunicazione e dei social network.

DOMANI – Motus Liberi