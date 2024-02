San Marino. DOMANI – Motus Liberi. Comunità Energetica Nazionale: un modello virtuoso a vantaggio di tutti

Lo sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta uno strumento chiave per la lotta ai cambiamenti climatici. La nostra proposta? Una Comunità Energetica Nazionale, che garantisca una maggiore autonomia energetica e un risparmio concreto per Aziende e Cittadini. E che permetta ai Paesi impegnati nella transizione ecologica di trarre ispirazione da un modello Made in San Marino

San Marino, 26 febbraio 2024 – Una Comunità Energetica Nazionale finalizzata a produrre localmente, attraverso fonti rinnovabili, l’energia necessaria al nostro fabbisogno, con benefici economici e ambientali. È questa la proposta di DOMANI – Motus Liberi, che prevede il contributo sinergico del fondo Aquila Capital, degli installatori sammarinesi di impianti fotovoltaici, di un partner internazionale nel settore dell’Energia e dell’Azienda Autonoma di Stato.

“Il fondo Aquila Capital sarà impiegato per finanziare la costruzione degli impianti, così che la spesa non sia caricata su Aziende, Cittadini ed Enti pubblici”, commentava poco tempo fa Fabio Righi, Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio. “Al contempo, il partner internazionale coordinerà il progetto con le società sanmarinesi, incaricate di produrre gli impianti”.

Numerosi e concreti sono dunque i vantaggi: riduzione delle emissioni di CO2, impianti fotovoltaici finanziati e bollette più basse e contenute. E un plus ulteriore: la competenza del servizio resterà in carico all’Azienda Autonoma di Stato, a tutela e garanzia della nostra sovranità energetica.

Presentata per la prima volta al Congresso di Stato oltre un anno fa, la proposta di istituire una Comunità Energetica Nazionale ha finalmente trovato la giusta rilevanza pur seguendo un iter piuttosto lungo. Non resta che procedere spediti augurandoci che venga attivata la collaborazione con il partner proposto, dettagliata la parte contrattuale e coinvolte le aziende sammarinesi.

L’obiettivo sostenuto da DOMANI – Motus Liberi è implementare il sistema fotovoltaico sul territorio sammarinese e renderlo fruibile per Aziende e Cittadini. Con un duplice risultato: svincolare il Paese dalle variazioni di costo imposte dal Mercato e definire un prezzo dell’energia che protegga i risparmi di tutti.

La transizione energetica è un tema di interesse mondiale e la Repubblica di San Marino non ne è esonerata. In qualità di Partito del Fare, DOMANI – Motus Liberi intende affrontare questo percorso con lo stile che lo contraddistingue: poche parole e tanti fatti. Consapevoli che la creazione di una Comunità Energetica Nazionale renderà il nostro Paese parte attiva nella lotta mondiale al cambiamento climatico e nella costruzione di un futuro sostenibile per tutti.

