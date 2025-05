San Marino. DOMANI – Motus Liberi: Indicatori economici e occupazionali in crescita

Gli indicatori economici in netto incremento, tra cui quello occupazionale, sono il risultato di proposte e progetti improntati allo sviluppo economico e alla semplificazione della vita di chi fa impresa. Tra questi, la norma in materia di Attività Economiche è uno strumento moderno, efficace e trasparente che rende più facile investire nel nostro Paese e creare nuovi posti di lavoro.

In occasione della visita sul Titano del Fondo Monetario Internazionale appena conclusasi, sono emersi dei risultati positivi per la nostra economia. L’economia reale sammarinese, nonostante le continue sfide internazionali a cui è stata sottoposta in questi anni, ha dimostrato di essere competitiva e dinamica, trainando a tutti gli effetti il miglioramento della posizione di bilancio e la crescita del Paese.

Tutto questo – crediamo – è frutto di una visione che DOMANI – Motus Liberi ha sempre sostenuto e di progetti che nel corso della legislatura sono stati presentati e sono diventati esecutivi.

Una visione improntata allo sviluppo economico, agli investimenti strategici ed innovativi, alla sostenibilità economica e all’internazionalizzazione del sistema. Ma anche un’azione concreta di semplificazione normativa per facilitare l’operatività delle imprese presenti sul territorio ed attirare nuove realtà.

Tra i progetti che incarnano tale visione vi è certamente la norma in materia di Attività Economiche, un Decreto Delegato che nasce dalla sinergia tra politica, uffici pubblici e attori del comparto economico e che si compone di soli 37 articoli sul mondo delle attività economiche a San Marino: a nostro avviso, si tratta dell’espressione concreta della più importante semplificazione degli ultimi decenni in materia di regolamentazione delle attività economiche.

Nel testo sono presenti: interventi che eliminano gli appesantimenti burocratici all’avvio di attività economiche; disposizioni chiare in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di conformità e agibilità dei luoghi di lavoro per evitare eventuali distorsioni; la regolamentazione delle attività artigianali, riconosciute come attività da preservare e valorizzare in quanto espressione dell’identità culturale sammarinese. Inoltre, ora si parla di autorizzazione ad operare, non di rilascio di licenza, un ulteriore passo nella direzione di una maggior chiarezza e facilità di accesso alle nuove norme del settore.

Basta consultare i dati economici in trend positivo in tutte le loro declinazioni per comprendere che i provvedimenti portati relativi allo sviluppo economico e alla semplificazione normativa vanno nella giusta direzione: aumento del numero delle imprese, aumento esponenziale dell’Export e aumento dell’occupazione. Non è finita qui e dovremo continuare a lavorare nei prossimi mesi e anni per migliorare ulteriormente quei dati, ma se oggi siamo in grado di attrarre investitori esterni, con la capacità economica di aprire nuove attività nella Repubblica di San Marino, o se possiamo registrare un incremento occupazionale sensibile, lo dobbiamo ad interventi innovativi e di semplificazione rivolti all’economia reale che abbiamo proposto e che ci sentiamo orgogliosi di aver realizzato.

Ufficio Stampa

DOMANI – Motus LiberiI