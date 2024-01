San Marino. DOMANI – Motus Liberi. INTELLIGENZA ARTIFICIALE: FACCIAMOCI TROVARE PRONTI

San Marino, addì 17/01/2024 – 1723 d.f.R.

Esprimiamo grande soddisfazione in merito all’approvazione dell’Istanza d’Arengo a tema Intelligenza Artificiale (AI), sostenuta ed approvata nell’ultima sessione Consigliare. L’Intelligenza Artificiale, tecnologia che occupa un ruolo centrale rispetto al tema della digitalizzazione a noi tanto caro in ottica futuro del Paese, trova e troverá sempre più applicazione nella risoluzione di problemi legati a settori come la pubblica amministrazione, l’industria, la medicina, i trasporti, la finanza, il sociale crescendo a dismisura in tutto mondo. I suoi impieghi sono in costante aumento, influenzando società ed economia e richiedendo quindi anche alla Repubblica di San Marino di rimanere al passo con i tempi. Naturalmente, come tutti i nuovi settori che ci offre il progresso, va regolamentata adeguatamente, affinché possa configurarsi come strumento utile, etico e sicuro. Siamo di fronte ad un cambiamento potenzialmente pari a quello generato dall’avvento di Internet ormai tanti anni fa. Facciamoci trovare pronti.

DOMANI – Motus Liberi