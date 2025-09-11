San Marino, Domani – Motus Liberi: «L’assassinio di Charlie Kirk è un attacco alla libertà e alla democrazia»

Profondo cordoglio e un messaggio forte contro ogni forma di violenza politica da parte di Domani – Motus Liberi, in seguito alla tragica scomparsa di Charlie Kirk, ucciso durante un evento pubblico alla Utah Valley University in circostanze che le autorità hanno definito come “assassinio politico”.

Il movimento sammarinese, dalla sua bacheca Facebook, sottolinea come la vicenda rappresenti «un attacco diretto ai valori della libertà e della democrazia».

In una nota, si legge: «Kirk era una voce instancabile del conservatorismo americano, fondatore di Turning Point USA e punto di riferimento per milioni di giovani patrioti».

Domani – Motus Liberi ha rimarcato inoltre il significato universale della libertà di pensiero, indipendentemente dalle posizioni politiche: «A prescindere dalle opinioni professate, la democrazia è rispetto delle idee di tutti: morire perché si è espresso il proprio pensiero significa essere anni luce lontani dai principi di libertà ed espressione che fondano la nostra convivenza civile».

Il movimento politico sammarinese ha espresso vicinanza ai familiari e ai collaboratori del leader conservatore: «Da Domani – Motus Liberi esprimiamo profondo cordoglio e solidarietà alla sua famiglia e ai suoi collaboratori. Questa tragedia ci ricorda quanto sia urgente continuare la battaglia per una società libera, giusta e fondata sul rispetto reciproco».

Un messaggio che si pone in sintonia con i valori condivisi nell’ambito dell’European Conservatives and Reformists Party (ECR) e con le forze del conservatorismo internazionale, incluso il GOP statunitense, rafforzando il legame simbolico tra libertà, democrazia e unità oltre i confini nazionali.