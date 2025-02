San Marino. DOMANI MOTUS-LIBERI: ”L’ennesima compromissione della nostra storica neutralità da parte del Governo con la firma della dichiarazione a difesa della Corte Penale Internazionale”

Riteniamo del tutto frettolosa e poco lungimirante l’ennesima compromissione della nostra storica neutralità da parte del Governo, con la firma della dichiarazione a difesa della Corte Penale Internazionale. Non intendiamo chiaramente mettere in discussione né il ruolo della Corte Penale Internazionale né tanto meno i principi, i diritti ed i valori che questa ha la prerogativa di tutelare e che rispettiamo, ma riteniamo che avrebbero meritato maggiore approfondimento le posizioni di Stati Uniti e Italia. In un contesto globale dove la politica internazionale è in costante evoluzione, non possono essere intraprese strade e soluzioni facili: è il tempo dello studio, dell’approfondimento, del coraggio e del buon senso. Avremmo preferito vedere un Paese espressione di tutto questo, non la solita applicazione del principio del “fan tutti così”. Questo è ciò che riteniamo San Marino debba fare in tutti i contesti, tra cui quello legato all’avvicinamento all’Unione Europea, gestito come un “atto di fede” piuttosto che sulla base di una valutazione attenta del mantenimento della concreta competitività del sistema nel suo complesso e non nella risoluzione di quello o dell’altro aspetto dell’uno o dell’altro elettore. Peraltro rimaniamo convinti che, in ogni caso, sarà necessario un coinvolgimento dell’intera popolazione, che oggi più che mai ha il diritto di esprimersi. Non sono chiari la visione, i settori strategici, la sostenibilità dell’esecuzione, i rapporti con la vicina Italia, il ruolo che San Marino si potrà ritagliare sul piano internazionale, l’identità economica che intende presentare e proporre, il percorso di investimenti, la regolamentazione e le infrastrutture. “Prima si firma, poi vediamo” dice il Governo: ebbene, noi continuiamo a chiederci se un qualunque cittadino, dovendo firmare un contratto che mettesse in ballo il futuro della sua famiglia, si porrebbe in questa modalità o vorrebbe sapere prima cosa succederà dopo aver firmato. Eppure quelli fuori dal coro siamo noi!

Domani Motus-Liberi