San Marino. DOMANI – Motus Liberi. Progetto Bañuelos: le parole non bastano il governo formalizzi lo stop

Prendiamo atto dell’impegno pubblicamente assunto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, a non approvare il progetto riconducibile all’imprenditore Enrique Bañuelos. Una dichiarazione che arriva tardivamente e solo sotto la pressione dell’opinione pubblica, dopo mesi di ambiguità, mancate smentite e assenza di trasparenza da parte dell’Esecutivo. DOMANI – Motus Liberi però non si accontenta di dichiarazioni verbali: se davvero il Governo ha compreso la pericolosità politica, economica e istituzionale di un’operazione che avrebbe potuto mettere a rischio l’indipendenza economica e la reputazione della Repubblica, allora proceda immediatamente con un atto formale che escluda qualsiasi futuro sviluppo del progetto. Esprimiamo ancora preoccupazione in quanto, in base a quanto emerso nei lavori in seduta congiunta della Commissione Esteri e della Commissione Finanze: 1 – è stata ritirata l’autorizzazione in favore di San Marino World per il progetto di Cailungo, ma ciò non impedisce la presentazione di future richieste da parte della stessa società per altre aree; 2 – le circolari emanate dal Dipartimento Affari Esteri, totalmente al di fuori e in contrasto con quanto previsto dalla legge, sono ancora in vigore; 3 – nulla vieta, durante la vigenza delle circolari, la costituzione di altre società anche da parte degli stessi soggetti e/o la presentazione di altri progetti. Abbiamo chiesto fin dall’inizio chiarezza su quali interessi si muovessero dietro il progetto e quale visione si intendesse adottare per lo sviluppo del nostro Paese: la risposta è sempre stata il silenzio. Oggi più che mai è fondamentale riaffermare che San Marino non è terreno di conquista per coloro che cercano scorciatoie istituzionali per ottenere vantaggi privati. Questo è ben diverso dall’attirare investitori seri ed interessati a creare lavoro e fornire opportunità economiche al Paese. È necessario tutelare la nostra sovranità, rafforzare i controlli sugli investimenti e garantire che qualsiasi proposta di sviluppo venga valutata in modo trasparente, partecipato e soprattutto nell’interesse collettivo. DOMANI – Motus Liberi continuerà a vigilare, dentro e fuori l’Aula consiliare, affinché gli impegni presi vengano rispettati e affinché mai più si ripetano situazioni opache, come quella legata al cosiddetto “progetto Bañuelos”.

