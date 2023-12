San Marino. Domani Motus Liberi traccia un bilancio del 2023

Domani Motus Liberi, nel suo bilancio della prima legislatura dalla fondazione, si concentra su digitalizzazione, transizione energetica ed ecologica e sburocratizzazione. Guardando alle prossime elezioni di primavera, il partito considera sia una coalizione sia una candidatura indipendente. Ha contribuito significativamente all’azione di governo, includendo partnership con Amazon Web Services e il decreto ‘semplificazione’ per le attività economiche. Il partito ha espresso soddisfazione per l’esito di iniziative come “San Marino Aerospace”. Il presidente Lorenzo Forcellini Reffi ha sottolineato che il partito non è euroscettico, ma intende studiare attentamente l’Accordo di Associazione con l’UE, auspicando un coinvolgimento attivo dei cittadini in questa decisione fondamentale per San Marino.