San Marino, domenica 14 settembre torna il Palio di Don Bosco: Borgo Maggiore pronto alla sfida tra rioni

Il cuore del borgo antico tornerà a scaldarsi con gare, musica e passione collettiva. Borgo Maggiore si prepara infatti ad accogliere il 35° Palio di Don Bosco, atteso appuntamento di settembre che vedrà sfilare rioni e gruppi in una competizione dal forte richiamo popolare. L’edizione 2025 si terrà domenica prossima, 14 settembre, in piazza, con inizio alle ore 15.30.

Un giorno di prove e di festa

Il programma prevede le classiche prove di abilità, sfide di squadra e gare avvincenti che coinvolgeranno generazioni diverse, mescolando spirito di competizione e voglia di stare insieme. Ad accompagnare la manifestazione ci saranno anche stand gastronomici, musica, momenti di spettacolo e spazi pensati per far divertire tutta la famiglia.

Non solo gara, ma identità di comunità

L’evento invita non soltanto a tifare i propri rioni, ma anche a riscoprire il senso di appartenenza comunitaria: un modo per ritrovarsi in piazza, condividere tradizioni, valori e sapori. Il fascino del Palio sta proprio nella capacità di combinare agonismo e festa, mantenendo viva una memoria collettiva che si rinnova anno dopo anno.

Attesa e partecipazione

La Pro Loco e gli organizzatori annunciano una manifestazione capace di unire pubblico locale e visitatori, in un clima che promette energia e divertimento dall’inizio alla fine. Sui social corre già l’hashtag #PalioDonBosco35, pronto a raccogliere foto e ricordi di una giornata che, come da tradizione, lascerà il segno.