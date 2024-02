San Marino. Domenica 26 Novembre 2023 SERIE A TAMBURELLO INDOOR. Esordio casalingo x il SAN MARINO 

Questa è un’annata da incorniciare per il movimento del Tamburello a San Marino dopo la nascita in Febbraio della società Polisportiva Universitaria Sammarinese della quale la nostra squadra è fondatrice e promotrice, parteciperemo per la prima volta nella nostra storia al Campionato di Serie A di Tamburello Indoor.

Con la nuova formula dei campionati di Tamburello Indoor voluta della Federazione Italiana si è prospettata per noi la possibilità di prendere parte alla Serie A; occasione che la nostra Società non si è fatta sfuggire.

La nostra squadra sarà formata da:

Pellandra Roberto ( Capitano ), William Forcellini, Righetti Cristian, Vigna Alessandro, Fregnani Luca e Michel Traversi.

Le squadre partecipanti a questo campionato ci porteranno in tutta Italia e sono:

Castellaro ( Mantova )

Firenze

Bacchereto ( Siena )

Easy Play ( Palermo )

Frecce Azzurre ( Palermo )

Eleonora ( Oristano )

Domenica 26 Novembre 2023 alla ore 15 nella Palestra Scuole Elementari di Acquaviva la nostra squadra farà il suo esordio contro la Squadra di Firenze

Questo è un bel traguardo per noi ma non sarà sicuramente l’ultimo, i progetti e le ambizioni sono molte in primis riuscire a creare una scuola di tamburello per i bambini in modo da far crescere e dare futuro al nostro movimento

Vi aspettiamo numerosi a tifare per noi!!!!!

Società Polisportiva Universitaria Sammarinese

Tamburello San Marino