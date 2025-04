San Marino. Domenica 7 aprile, alle ore 16:00 presso il Teatro Concordia, sarà in scena lo spettacolo Caro lupo dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni, della compagnia Drogheria Rebelot

con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes, Giacomo Occhi, per la regia di Nadia Milani.

«Caro Lupo…» è l’inizio di una lettera che ha il sapore di una fiaba. C’è una piccola casa in mezzo ad un grande bosco in cui vive la piccola Jolie, con la mamma e il papà. Jolie ama inventare storie, è curiosa, coraggiosa, intraprendente, le piacciono le stelle, il suo inseparabile orso di pezza Boh e le cose che fanno un po’ paura. Un giorno Boh scompare e Jolie sente un coraggio inarrestabile – quel coraggio che solo l’amore sa darci, così decide di inoltrarsi nel bosco alla ricerca di Boh, sfidando le sue paure. Perché tutti abbiamo paura, e, a volte, essa si può addomesticare se la guardiamo da vicino.

Il linguaggio della fiaba diviene il mezzo, il Lupo è l’archetipo che da sempre simboleggia il sentimento della paura. La protagonista è una bambina, con cui i piccoli spettatori e le piccole spettatrici potranno immedesimarsi come se vivessero la favola in prima persona. Proveranno paura con Jolie, per lei ed insieme a lei la supereranno.

Lo spettacolo è un dialogo fra il teatro delle ombre e il teatro su nero che permette l’animazione di oggetti e pupazzi rendendo gli animatori completamente invisibili, permettendo di inscenare un mondo magico dove reale ed irreale si confondono.

Spettacolo selezionato per Progetto Cantiere 2019 – Festival Incanti (Torino)

Spettacolo selezionato nel programma ufficiale del Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2023

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm e presso la biglietteria del Teatro Concordia il giorno dello spettacolo dalle ore 14.00.