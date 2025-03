San Marino, “Domeniche in Musica”, l’Istituto Musicale Sammarinese traccia il bilancio più che positivo

Si è conclusa con grande successo la rassegna ‘Domeniche in Musica’, un viaggio di 4 tappe monografiche che ha permesso al pubblico di immergersi nella storia, nel genio e nell’arte di 4 grandi figure della musica moderna, guidati con passione e competenza dal Maestro Michele Selva .



L’Istituto Musicale Sammarinese ringrazia tutti, per la loro impareggiabile professionalità. Ringrazia tutto il personale Docente e non Docente della scuola per la collaborazione, a tutti gli allievi che si sono messi in gioco esibendosi dal vivo, all’ Valentini Enoteca Drogheria N1 srl per i piacevolissimi brindisi che hanno concluso ogni appuntamento e a tutti i nostri spettatori per la costante presenza e calore che hanno donato.