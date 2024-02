San Marino. “Domeniche in Musica” prosegue con il terzo incontro Il Contemporaneo attraverso la scrittura per fiati Da Berio a Sciarrino 

Dopo le presentazioni monografiche dedicate a Nina Simone e György Ligeti si prosegue, domenica 3 Marzo sempre alle 17:30, presso la sala riunioni dell’Istituto Musicale Sammarinese in via N. Bonaparte 4, con il terzo capitolo delle Domeniche in Musica organizzate dall’Istituto Musicale Sammarinese e curate e condotte da Michele Selva. Argomento di discussione e di ascolto questa volta sarà la musica contemporanea vista attraverso la scrittura per strumenti a fiato. Un percorso tecnico e specifico che vuole portare però come pretesto, alla fruizione di tutti, la grande musica moderna storica e di oggi, filtrata attraverso importanti composizioni per flauto, clarinetto, sassofono ed ottoni. Sarà importante occasione allora per conoscere e godere della musica più nota di Berio, Donatoni, Scelsi, Nono, Sciarrino, Reich, solo per fare qualche nome. Al termine consueta e gradita degustazione in collaborazione con Enoteca Valentini. La rassegna nasce con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, della Giunta di Castello Città di San Marino. Il quarto e ultimo incontro è previsto per domenica 17 marzo con la monografia dedicata alla stupenda poesia in musica e per musica di Leonard Cohen.

Ingresso € 5.

Per Info: Tel. 0549 – 883104 – web: www.ims.sm – mail: [email protected]

San Marino, li 23 Febbraio 2024