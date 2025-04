San Marino. DOMENICO MARIA BELZOPPI. Vita e vicende dalla giovinezza all’esilio. Palazzo Pubblico, 19 aprile – 30 giugno 2024. Inaugurazione giovedì 18 aprile ore 18,00

Ricorrono quest’anno i 160 anni dalla scomparsa di Domenico Maria Belzoppi, personaggio di spicco lungo un trentennio di vita sammarinese, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza della Repubblica e nella concessione del diritto di asilo ai patrioti italiani del Risorgimento, cinque volte Capitano Reggente e tra i protagonisti del cosiddetto “scampo garibaldino”.

L’intricata parabola politica e umana di Belzoppi viene illustrata negli spazi di Palazzo Pubblico in una mostra organizzata dagli Istituti Culturali – Archivio e Biblioteca di Stato dal titolo “Domenico Maria Belzoppi. Vita e vicende dalla giovinezza all’esilio”, che inaugurerà giovedì 18 aprile alle ore 18:00 con un evento ad ingresso libero e sarà aperta al pubblico dal 19 aprile al 30 giugno 2024.

La mostra – oltre ad onorare questo anniversario – risponde ad una esigenza espressa dalla cittadinanza con Istanza d’Arengo n. 3 del 3 aprile 2022, accolta favorevolmente dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura. L’evento vanta l’alto patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, il patrocinio della suddetta Segreteria e delle Giunte di Castello di Città e Borgo Maggiore.

Al fine di rendere la mostra più attuale e coinvolgente e di creare maggior spazio per focus e contenuti di approfondimento, gli Istituti Culturali si sono avvalsi della collaborazione dello storico Giuseppe Giardi, che con il suo progetto di divulgazione culturale “Storia in Flanella” ha curato la realizzazione e la registrazione di una “audioguida raccontata” delle vicende della vita di Belzoppi, fruibile dai visitatori attraverso i loro smartphone, in lingua italiana ed inglese. Le voci che accompagneranno lungo il percorso espositivo chi vorrà fruire di questo strumento saranno quelle di studiosi, esperti e storici, sammarinesi e non.

L’inaugurazione della mostra, che prevederà anche una breve visita guidata al percorso espositivo – con documenti, opere a stampa, quadri, e valori filatelici e numismatici – sarà preceduta da una udienza pubblica in cui verrà presentato ufficialmente anche il minifoglio filatelico dedicato alle celebrazioni di Belzoppi, emesso il 19 marzo u. s. dalla Divisione Filatelica e Numismatica sammarinese.

La mostra è dunque la conclusione di un lavoro corale che ha messo in campo molteplici competenze e professionalità, con il quale i curatori sperano di restituire alla cittadinanza la complessità di una figura che troppo a lungo non ha potuto godere dello spazio che avrebbe meritato.

San Marino, 5 aprile 2024