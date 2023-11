San Marino. Don Gabriele Mangiarotti: rispondo a Libera

Di fronte alle ridicole accuse di Libera rispetto alle mie parole a proposito della astensione di San Marino sulla risoluzione dell’ONU per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza, credo che la migliore risposta stia nelle parole del grande maestro di fede e cultura che è stato il Card. Biffi, di cui ho riportato la recensione sul sito che curo: CulturaCattolica.it.

Non ho certo bisogno di accreditarmi di fronte a nessuno, non ho il problema della ricerca del consenso né quello di piacere ad alcuno, non ho chiesto a nessuno di pubblicare le mie parole, se ho l’«assenza assoluta di qualsiasi afflato di carità e pietà cristiana» vedrò di confessarmi, ma non certo sui giornali e ai partiti, e difenderò la vita di OGNI uomo, dal concepimento, ritenendo, con Madre Teresa, che l’aborto è all’origine di ogni guerra, è l’autentico nemico della pace: «io sento che il più grande distruttore della pace oggi è l’aborto, perché è una guerra diretta – un’uccisione diretta – un omicidio commesso dalla madre stessa.»

Riporto parte della sintesi delle riflessioni del Card. Biffi, così come l’ho letta in un bell’articolo di Antonio Socci (“Libero”, 4 novembre 2023): «Il cardinale Giacomo Biffi (1928-2015), a lungo arcivescovo di Bologna, oltreché un eminente teologo è stato anche un brillante scrittore, che sapeva usare l’umorismo per far comprendere idee complesse. Mai banale, i suoi interventi sorprendevano sempre per originalità e per la capacità di “provocare”, cioè far riflettere.

L’editore Cantagalli pubblica ora un volume che raccoglie alcuni suoi testi con il titolo La meraviglia dell’evento cristiano. […] Vorrei qui segnalare alcuni dei (tanti) pensieri di Biffi sulla pace.

“Non basta parlare di pace, perché si sia operatori di pace in senso evangelico”. Dopo questo enunciato, Biffi fa una casistica di pacifisti-a-parole.

Per esempio, nella Bibbia – spiega – erano “i falsi profeti” (combattuti dai profeti veri) “ad avere sempre in bocca la parola ‘pace’”. Essi “facevano di questo argomento il manto seducente sotto il quale nascondere la loro menzogna”».

E aggiungo io: «l’origine di tutti i conflitti e di tutte le sopraffazioni sta nella menzogna, e la menzogna si combatte e si distrugge con l’annuncio chiaro, appassionato, coerente, della verità».

«Venendo ai tempi nostri “ci sono ancora regioni del mondo, ci sono ancora ambienti e aggregazioni ideologiche” afferma il cardinale “dove magari si condanna la guerra, ma poi si esaltano le rivoluzioni e le lotte di classe condotte con la violenza; che sono in realtà le peggiori delle guerre, perché combattute tra cittadini della stessa nazione […]”.

Il Novecento, afferma Biffi, “ha battuto tutti i primati della crudeltà: nessun altro secolo si è macchiato di così grandi, così numerosi, così generalizzati delitti”.

Un’altra considerazione che fa pensare: “Non è un valore la pace, se si risolve nella resa alla prepotenza, nella via libera data all’ingiustizia e alla sopraffazione, nella rassegnazione alla perdita della libertà. Pace non deve essere il nome nuovo della viltà; pace non può significare acquiescenza alle forze del male e alle spavalde e spudorate incursioni della menzogna”.

Secondo Biffi la vera pace da costruire “comporta il rispetto dell’uomo, non tollera la mortificazione dei suoi fondamentali diritti, onora in tutti la dignità inalienabile della persona”.

Una considerazione del cardinale va specialmente sottolineata: “Un popolo per dirsi davvero in pace deve essere anche libero. Un ordine e un’assenza di lotte e di contrasti che scaturissero dalla coercizione e comportassero la privazione dei sostanziali diritti umani, non costituirebbero affatto una situazione di pace. La persona umana – che è il fondamento e lo scopo di ogni istituzione sociale – possiede in proprio dei diritti inalienabili” che “non possono essere mortificati da nessuno”.

Un’ultima riflessione del cardinale sembra particolarmente attuale: “L’amore per la pace non si misura dall’uso ossessivo e propagandistico di questa sacra parola, ma, prima di ogni altra cosa, dalla sincera e concreta volontà di rispettare l’uomo nei suoi diritti, tra i quali è essenziale il diritto di manifestare il suo pensiero… Va anzi detto che una generalizzata condizione di libertà è la strada più sicura per salvaguardare la pace nel mondo… è importante che tutti i popoli abbiano la possibilità di influire efficacemente sulla linea di condotta di coloro che governano la cosa pubblica e sono responsabili delle drammatiche scelte della storia”.»

E aggiungo ancora, dal bellissimo testo del Card. Biffi: «Si servirebbe molto meglio la causa della pace, se, invece di reclamare disarmi unilaterali, immediati e senza garanzie (col rischio di provocare così l’aggressività e la temerarietà dell’altro contendente), ci si adoperasse piuttosto perché una pubblica opinione, forte e libera di manifestarsi, diventasse davvero una realtà di tutti i Paesi della terra…

Si diventa operatori di pace quando ci si abitua a non escludere e a mortificare con etichette di comodo chi non la pensa come noi, ma a comprendere le ragioni e gli stati d’animo altrui».

don Gabriele Mangiarotti