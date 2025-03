SAN MARINO. DOPO 8 ANNI, DOMENICA 3 DICEMBRE, LOCOMIX TORNA IN GRANDE STILE

Domenica uno spettacolo comico con Gianni Bardi, Marco Tamagnini e Alessandro Ciacci inaugurerà la nuova edizione del noto concorso per comici emergenti

Domenica 3 dicembre alle ore 21:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano uno spumeggiante spettacolo comico sarà l’occasione per lanciare la nuova edizione di Locomix, patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo e realizzata in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino.

Dopo otto anni di pausa il noto concorso per comici emergenti organizzato dall’Associazione Locomotiva, che ha visto fra i suoi partecipanti artisti quali Le Barnos, Andrea Vasumi, Elisa Manzaroli, Baz, I Pandpers e Bruce Ketta, è pronto a tornare in grande stile.

Per l’occasione si esibiranno con i loro sketch sapidi e surreali Gianni Bardi e Marco Tamagnini (Due personcine ammodo), celebre duo comico cesenate-sammarinese, e Alessandro Ciacci, poliedrico attore e autore riminese, noto per la sua pirotecnica comicità, insieme raffinata e oscenamente divertente.

La serata segna l’apertura delle iscrizioni alla 17a edizione di Locomix, di cui saranno comunicate date, location e modalità di svolgimento. Verranno inoltre illustrati bando e regolamento della 3a edizione del concorso per testi comici “SCRITTI DA RIDERE”.

Il costo dello spettacolo è di 10 € (prezzo unico).