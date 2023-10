San Marino. DOPPIA VITTORIA A IMOLA: GABRIEL TESINI È VICECAMPIONE ITALIANO PREMOTO3

Con la fantastica doppietta di Imola si chiude la seconda stagione di Gabriel Tesini nel CIV PreMoto3. Il doppio successo centrato nell’ultimo round di Campionato ha consentito al pilota sammarinese di blindare il secondo posto in classifica generale, al termine di una stagione per molti versi complicata.

Un brutto incidente, qualche problema tecnico e qualche errore hanno messo a dura prova il pilota dell’AC Racing Team che lo scorso anno, al suo esordio in categoria, si era da subito messo in luce come miglior Roockie. Nonostante questo, Gabriel è riuscito a laurearsi vicecampione italiano.

“Il 2023 è stato l’anno più complicato di sempre – racconta -. Troppe cose hanno girato veramente storte, per non parlare del Round di luglio a Misano dove, dopo una banalissima scivolata, sono stato investito, subendo nell’incidente due fratture al bacino che hanno compromesso la caccia al titolo.

Nonostante le difficoltà sono comunque felice, non ho mai mollato, la mia squadra non mi ha mai abbandonato. Il mio capotecnico Corrado Caon, il mio telemetrista Andrea Danese, il mio meccanico Samuele Moro e il mio Coach Luca Fabrizio sono sempre stati con me, permettendomi di raccogliere podi e di centrare, nell’ultimo round di Imola, la pole position e il successo in Gara 1 e Gara 2. Vincere il round di Imola è stato qualcosa di veramente bello, perché oltre ad essermi laureato vicecampione italiano, siamo riusciti a vincere in un circuito molto difficile e ricco di storia”.