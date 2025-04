San Marino. Doppio successo per Alvise Galli a Larnaca in coppia con Paganelli

Alvise Galli scalda i motori in vista degli appuntamenti internazionali del 2024. Insieme a Edoardo Paganelli ha centrato la vittoria in due tornei BT10 andati in scena lo scorso weekend a Larnaca, nell’isola di Cipro.

La coppia, accreditata come prima testa di serie in entrambi i tabelloni, ha rispettato i pronostici guadagnano le finali a suon di vittorie.

Nelle due sfide per il titolo si sono trovati di fronte gli italiani Mastrantoni e Pasqualato, superati in entrambi i casi al long tie-break (6-2 3-6 10-8 e 6-1 1-6 10-3 i due risultati).