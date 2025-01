San Marino. Due colpi per il Tre Penne, in arrivo D’Addario e Ricciardo

L’inizio del nuovo anno regala al Tre Penne di mister Nicola Berardi due nuovi giocatori, infatti il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha trovato l’accordo con l’esterno sammarinese Alessandro D’Addario e l’esperto attaccante Giovanni Ricciardo.

Conosce sicuramente bene il campionato interno Alessandro D’Addario, in arrivo dalla Cosmos con cui ha giocato le ultime due stagioni ed ex Tre Fiori. Il terzino destro, che può vantare anche oltre 30 presenze con la Nazionale sammarinese, afferma: “Sono molto felice di essere entrato in questo gruppo di giocatori forti ed esperti, conoscevo già alcuni ragazzi avendoci giocato insieme e con altri contro in questi anni quindi per me è stato molto facile durante questi primi giorni ambientarmi. Ritrovo mister Berardi con il quale ho passato insieme due anni importanti, abbiamo un bellissimo rapporto e sicuramente è uno dei motivi che mi hanno portato a scegliere il Tre Penne. Sono molto felice di poter indossare la maglia di una squadra così importante a San Marino, per me è un passo avanti”.

Per Ricciardo un passato da professionista con le maglie di Cesena, Palermo, Siena e Acireal – per citarne alcune -, che ha trascorso i primi mesi di questa stagione con il Gambettola in Eccellenza ed è ora pronto a prendersi sulle spalle il peso dell’attacco biancazzurro.

“Dopo un mese di allenamenti con la squadra posso dire che sono molto felice di aver raggiunto un accordo con la Società. Ho scelto il Tre Penne perché qui ho ritrovato la serenità di stare in gruppo con compagni e allenatore, devo anche ringraziare il direttore sportivo che mi ha corteggiato a lungo – conclude Ricciardo – Sono molto motivato a fare bene, non conosco il campionato ma vedendo la qualità degli allenamenti e come sono allestite altre rose il livello è alto”.

Concordi entrambi i giocatori sugli obiettivi da perseguire fino al termine della stagione. “Siamo indietro in campionato, ma questa squadra è composta da giocatori forti e di qualità e dobbiamo dare il massimo tutti in questa seconda parte di stagione per cercare di posizionarci nella miglior posizione possibile. Un altro obiettivo è preparare al meglio la doppia sfida semifinale di Coppa Titano, molto importante per noi” il commento di D’Addario e Ricciardo.